Nuit des Ombres, Musée des Beaux Arts, Orléans

Informations pratiques

Nuit des Ombres Samedi 24 octobre, 20h00 Musée des Beaux Arts Loiret

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

De nombreuses surprises attendent ceux qui souhaitent rencontrer les fantômes des collections ! Musique, théâtre, spectacle, ateliers, visites insolites et jeu de piste…

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« owner »: {« uid »: 62423080, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-10T14:49:57.956Z », « data »: [{« eventDuration »: 239, « bookingContact »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr », « response »: {« passId »: 357236231, « isPending »: false, « addressId »: 274179}, « venueId »: 12447, « description »: « Venez faire peur et vous faire peur au musu00e9e plongu00e9 dans le rouge pour l’occasion !nDe nombreuses surprises attendent ceux qui souhaitent rencontrer les fantu00f4mes des collections ! Musique, thu00e9u00e2tre, spectacles, ateliers, visites insolites et jeu de pisteu2026 Nouveau : lu2019Hu00f4tel Cabu sera lu2019une des u00e9tapes de ce parcours nocturne !nUn u00e9vu00e9nement INCONTOURNABLE u00e0 ne pas manquer !nGratuit – sans ru00e9servation », « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-24T08:51:23.871Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1846098, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-24T08:51:23.991Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 402000673, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1000, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1761937200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-24T08:51:24.210Z »}, {« operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-10T14:49:57.747Z », « duo »: true}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481590794, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 1000, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1792864800000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-10T14:49:57.860Z »}, {« dates »: [], « operation »: « delete », « appliedAt »: « 2026-08-10T14:49:57.954Z »}, {« dates »: [{« deleted »: true, « id »: 1}], « error »: {« code »: 400, « name »: « BadRequest », « shortMessage »: « dates delete », « className »: « bad-request », « message »: « dates delete », « info »: {« global »: [« L’u00e9vu00e8nement s’est terminu00e9 il y a plus de deux jours, la suppression est impossible. »]}, « statusCode »: 400}}, {« duo »: true}, {« dates »: [{« quantity »: 1000, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1792864800000, « id »: 2}]}, {« dates »: [{« deleted »: true, « id »: 1}]}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/357236231 »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Les esprits du musée se réveillent…

Musées d’Orléans