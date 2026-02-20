NUIT D’HISTOIRE A SOREDE Sorède
NUIT D'HISTOIRE A SOREDE Sorède jeudi 23 juillet 2026.
NUIT D’HISTOIRE A SOREDE
Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
À la nuit tombée, laissez-vous guider dans les ruelles de Sorède pour une promenade immersive où l’histoire surgit au détour des maisons anciennes.
Visite au crépuscule, durée 1h30. Réservation obligatoire.
Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
At nightfall, let us guide you through the narrow streets of Sorède for an immersive walk, where history emerges from the old houses.
Twilight tour, duration 1h30. Reservations required.
