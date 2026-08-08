Nuit du cirque Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
samedi 14 novembre 2026 · Salle de spectacle Eden · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Nuit du cirque
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
La Nuit du Cirque propose deux spectacles Des Bonnes Personnes par Chiara Marchese et WOW Compagnie, et Ode à la Douceur à 20h par la Compagnie La Frontera. L’événement met en avant le cirque et les arts visuels.
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Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 41 56
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L’événement Nuit du cirque Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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