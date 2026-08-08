Nuit du cirque Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Nuit du cirque

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

La Nuit du Cirque propose deux spectacles Des Bonnes Personnes par Chiara Marchese et WOW Compagnie, et Ode à la Douceur à 20h par la Compagnie La Frontera. L’événement met en avant le cirque et les arts visuels.

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Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 41 56

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English :

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L’événement Nuit du cirque Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge