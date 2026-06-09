Nuit du Handicap Pujols
Nuit du Handicap Pujols samedi 13 juin 2026.
Pujols
Nuit du Handicap
Plateau Lacassagne Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une vingtaine d’associations vous propose un moment de partage et de découvertes sports, spectacles, ateliers créatifs…
Évènement ouvert, buvette et restauration sur place. .
Plateau Lacassagne Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 56 92
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English : Nuit du Handicap
L’événement Nuit du Handicap Pujols a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée du Lot et Garonne
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