Pujols

Nuit du Handicap

Plateau Lacassagne Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une vingtaine d’associations vous propose un moment de partage et de découvertes sports, spectacles, ateliers créatifs…

Évènement ouvert, buvette et restauration sur place. .

Plateau Lacassagne Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 56 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit du Handicap

L’événement Nuit du Handicap Pujols a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée du Lot et Garonne