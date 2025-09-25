Nuit Électrique

Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les élèves et professeurs des ateliers musiques actuelles amplifiées vous donnent rendez-vous à la Chapelle Argence pour une nouvelle édition de la Nuit Électrique.

La Nuit Électrique ?! c’est LA relève !



Gratuit Sur réservation auprès du Conservatoire de Troyes (par tel ou mail) .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit Électrique Troyes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne