Nuit Électrique Troyes
Nuit Électrique Troyes samedi 6 juin 2026.
Nuit Électrique
Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les élèves et professeurs des ateliers musiques actuelles amplifiées vous donnent rendez-vous à la Chapelle Argence pour une nouvelle édition de la Nuit Électrique.
La Nuit Électrique ?! c’est LA relève !
Gratuit Sur réservation auprès du Conservatoire de Troyes (par tel ou mail) .
Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit Électrique Troyes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne