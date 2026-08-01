Informations pratiques

Louvie-Juzon

Nuit et poésie

Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Balade facile pour toutes les oreilles attentives à partir de 12 ans chaussures fermées, vêtements chauds et lampe frontale.

Partez à la découverte du ciel étoilé et de la vie nocturne le temps d’une balade enchantée. Des animateurs spécialisés vous initient à l’astronomie, à la biodiversité nocturne et à l’observation au télescope, tandis que le poète-slammeur Bruno Viougeas entremêle au cheminement ses textes inspirés des étoiles et des reliefs pyrénéens. Une soirée avec laquelle la science et la poésie se rejoignent sous le ciel béarnais.

Inscriptions associations Frêne et Au Grand jour .

Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 95 11 84

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English : Nuit et poésie

L’événement Nuit et poésie Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées