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Louvie-Juzon, son église et son orgue Louvie-Juzon

samedi 8 août 2026 · Louvie-Juzon

Louvie-Juzon, son église et son orgue Louvie-Juzon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Eglise Saint-Martin
Ville
64260 Louvie-Juzon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif

Louvie-Juzon

Louvie-Juzon, son église et son orgue

Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Visite de l’Église et de l’Orgue Historique commentée par J.E Beillard. Rendez-vous au parvis l’église Saint-Martin de Louvie-Juzon.   .

Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 56 55 77 

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English : Louvie-Juzon, son église et son orgue

L’événement Louvie-Juzon, son église et son orgue Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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