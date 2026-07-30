Louvie-Juzon, son église et son orgue Louvie-Juzon
samedi 8 août 2026 · Louvie-Juzon
Informations pratiques
Louvie-Juzon
Louvie-Juzon, son église et son orgue
Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Visite de l’Église et de l’Orgue Historique commentée par J.E Beillard. Rendez-vous au parvis l’église Saint-Martin de Louvie-Juzon. .
Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 56 55 77
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English : Louvie-Juzon, son église et son orgue
L’événement Louvie-Juzon, son église et son orgue Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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