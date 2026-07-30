Informations pratiques

Louvie-Juzon

Louvie-Juzon, son église et son orgue

Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Visite de l’Église et de l’Orgue Historique commentée par J.E Beillard. Rendez-vous au parvis l’église Saint-Martin de Louvie-Juzon. .

Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 56 55 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Louvie-Juzon, son église et son orgue

L’événement Louvie-Juzon, son église et son orgue Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées