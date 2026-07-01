Informations pratiques

Louvie-Juzon

Marché Nocturne

Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Vendredi 31 juillet, le marché nocturne fait son grand retour place Camps, à partir de 18h30 , avec la présence de nombreux producteurs locaux et des artisans d’art.

Restauration et animations sur place également. .

Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 70

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées