Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Arts et Métiers Musée des arts et métiers Paris Samedi 23 mai, 18h00 Entrée gratuite

Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Arts et Métiers > Le Cnam

Les ateliers en famille

Le musée vous invite à partager des moments créatifs en famille à travers deux ateliers ludiques et originaux. Plongez dans l’univers des émotions en fabriquant vos lunettes à humeur ou explorez la magie du mouvement avec le thaumatrope.Aéroplane de Clément Ader, métier à tisser de Vaucanson, Joueuse de tympanon… passez la soirée avec les grandes inventions qui ne dorment jamais !

Visites flash, démonstrations, ateliers en famille… parcourez les collections du musée et (re)découvrez gratuitement le génie de celles et ceux qui ont révolutionné les sciences et techniques.

Les démonstrations

Venez voir fonctionner les objets du musée ! À travers trois démonstrations captivantes, observez les oscillations du pendule de Foucault, écoutez le son du phonographe et vibrez au rythme du pianola jusqu’au bout de la soirée.

Les visites flash

Flânez au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash programmées tout au long de la soirée. Nos médiateurs vous font découvrir les pépites de nos collections, objets incontournables ou coups de cœur du moment !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:59:00.000+02:00

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https://www.arts-et-metiers.net/musee/nuit-europeenne-des-musees-2026

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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