Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts Rue des Fosses du Château Caen
Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts Rue des Fosses du Château Caen samedi 23 mai 2026.
Caen
Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts
Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée.
Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée. .
Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts
Discover the collections from the 15th to the 21st centuries at the Musée des Beaux-Arts, as well as the exhibitions by Lise Duclaux and Caroline Bouyer in residence at the museum.
L’événement Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts Caen a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer
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