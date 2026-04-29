Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts Rue des Fosses du Château Caen

Caen

Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts

Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée.

Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée. .

Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts

Discover the collections from the 15th to the 21st centuries at the Musée des Beaux-Arts, as well as the exhibitions by Lise Duclaux and Caroline Bouyer in residence at the museum.

L’événement Nuit européenne des musées 2026 au Musée des Beaux-arts Caen a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer