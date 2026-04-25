Nuit européenne des musées 2026 Cité de l’économie Paris

La Nuit des étudiants

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, admirez l’architecture remarquable du bâtiment tout en explorant les mécanismes économiques.

Tout au long de la soirée, des étudiants de l’École d’économie de la Sorbonne et de l’École du Louvre vous accueillent dans le parcours permanent pour des visites flash inédites et participatives. Venez à leur rencontre !

Les étudiants de l’École du Louvre proposent des visites flash pleines d’anecdotes, pour vos faire découvrir l’architecture, les collections numismatiques mais aussi l’exposition Kourtney Roy.

Les étudiants de l’École d’économie de la Sorbonne entrent dans la peau des plus grands économistes. Dans des débats théâtralisés, ils s’affrontent à travers leurs idées et théories. Saurez-vous les départager ?

Une soirée vivante et participative, entre patrimoine, médiation et exploration des idées économiques.

Accès aux espaces du musée

L’exposition permanente est accessible gratuitement toute la soirée, offrant une occasion idéale de découvrir les grands mécanismes de l’économie de manière ludique et interactive.

Le public pourra également profiter d’Inform Café ainsi que de la boutique librairie, ouverts tout au long de la nocturne.

Nuit européenne des musées à la Cité de l’Économie : balade guidée au Parc Monceau, entrée gratuite et visites flash animées par des étudiants pour découvrir le patrimoine du 17ème arrondissement.

Le samedi 23 mai 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit

Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T19:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T16:30:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/nuit-europeenne-des-musees



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