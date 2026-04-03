Nuit européenne des musées, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Montardon

Nuit européenne des musées, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Grand jeu Le mystère du portrait disparu . Un célèbre portrait a mystérieusement disparu du musée numérique…

À la manière d’un escape game, les participants devront résoudre une série d’énigmes autour de portraits célèbres de l’histoire de l’art. Observation, indices et sens de la déduction seront nécessaires pour retrouver l’œuvre disparue. Durée environ 1h. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Nuit européenne des musées, à la Micro-Folie

L’événement Nuit européenne des musées, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran