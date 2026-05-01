Nuit européenne des musées au musée du Jouet Colmar
Nuit européenne des musées au musée du Jouet Colmar samedi 23 mai 2026.
Colmar
Nuit européenne des musées au musée du Jouet
40 rue Vauban Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez la magnifique collection de jouets du XIXe siècle à nos jours du musée lors d’une visite libre nocturne !
Voilà un lieu qui mettra petits et grands d’accord situé au cœur du centre ville de Colmar, le Musée du Jouet présente une collection de jouets du XIXe siècle à nos jours.
Au fil d’un parcours de visite thématique vous découvrirez ou redécouvrirez les jouets qui ont marqué votre enfance. Des ours anciens, aux premières Barbie en passant par les jeux vidéo, les Playmobil, les modèles réduits, les robots ou les petits trains, les jouets et jeux exposés proviennent du monde entier et appartiennent à différentes générations d’enfants.
Visite libre, gratuite et nocturne ! 0 .
40 rue Vauban Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 93 10 info@museejouet.com
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English :
Discover the museum’s magnificent collection of toys, from the 19th century to the present day, on a free nocturnal tour!
L’événement Nuit européenne des musées au musée du Jouet Colmar a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Colmar
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