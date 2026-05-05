Visite libre et guidée, Bibliothèque des Dominicains, Colmar

Visite libre et guidée Samedi 23 mai, 18h00 Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pour la troisième année consécutive la bibliothèque des Dominicains & son parcours muséal ouvrent leurs portes jusqu’à 22h. Des visites libres seront possibles en présence de médiateurs volants au coeur de l’espace d’exposition. La salle de lecture sera également ouverte jusqu’à 22h.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389244818 https://bibliotheque.colmar.fr Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région. Vélo : emplacements entre la bibliothèque et l’église des Dominicains / Réseau bus de la TRACE de Colmar Agglomération / Voiture : nombreux parkings à proximité

Pour la troisième année consécutive la bibliothèque des Dominicains & son parcours muséal ouvrent leurs portes jusqu’à 22h. Des visites libres seront possibles en présence de médiateurs volants au de…

©Patrick Bogner