Nuit européenne des musées au Musée Hèbre Musée Hèbre Rochefort
Nuit européenne des musées au Musée Hèbre Musée Hèbre Rochefort samedi 23 mai 2026.
Rochefort
Nuit européenne des musées au Musée Hèbre
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
De 19h à 23h, venez découvrir autrement les collections du musée Hèbre !
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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : European Museum Night at the Musée Hèbre
From 7pm to 11pm, come and discover the Musée Hèbre’s collections in a whole new way!
L’événement Nuit européenne des musées au Musée Hèbre Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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