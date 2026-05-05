Nuit européenne des musées au Musée Hèbre Musée Hèbre Rochefort

Rochefort

Nuit européenne des musées au Musée Hèbre

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

De 19h à 23h, venez découvrir autrement les collections du musée Hèbre !

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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : European Museum Night at the Musée Hèbre

From 7pm to 11pm, come and discover the Musée Hèbre’s collections in a whole new way!

L’événement Nuit européenne des musées au Musée Hèbre Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan