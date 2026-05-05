Rochefort

Nuit européenne des musées au Musée national de la Marine

place de la Galissonière Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, (re)découvrez l’Hôtel de Cheusses !

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place de la Galissonière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr

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English : European Museum Night at the Musée national de la Marine

To mark European Museum Night, come and (re)discover the Hôtel de Cheusses!

L’événement Nuit européenne des musées au Musée national de la Marine Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan