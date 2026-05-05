Nuit européenne des musées au Musée national de la Marine Rochefort
Nuit européenne des musées au Musée national de la Marine Rochefort samedi 23 mai 2026.
Rochefort
Nuit européenne des musées au Musée national de la Marine
place de la Galissonière Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, (re)découvrez l’Hôtel de Cheusses !
.
place de la Galissonière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr
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English : European Museum Night at the Musée national de la Marine
To mark European Museum Night, come and (re)discover the Hôtel de Cheusses!
L’événement Nuit européenne des musées au Musée national de la Marine Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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