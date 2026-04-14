NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE RÉATTU, Musée Réattu, Arles

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE RÉATTU Samedi 23 mai, 19h00, 19h30 Musée Réattu Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 23 mai de 19h à minuit

C’est à la nuit tombée que le musée Réattu révèle tout le charme de ses cours vénérables, de ses escaliers et loggias théâtrales, ainsi que l’ambiance unique de ses salles, qui donnent l’impression d’être un peu comme à la maison… Profitez donc de la Nuit des musées d’Arles pour découvrir ou redécouvrir le lieu et ses collections, ainsi que les nombreux projets ar tistiques développés toute l’année avec les pu blics, qui vous seront dévoilés pour l’occasion.

La Classe, l’œuvre : « Le retour de Vénus »

Tout au long de l’année, les élèves de la 6e 3 du collège Van Gogh se sont plongés dans l’histoire de la Vénus d’Arles pour en proposer des mises en scène originales sous forme de dioramas, retraçant notamment sa découverte en 1651 ou son installation dans la ga lerie des Glaces à Versailles au XVIIe siècle. Pour cette Nuit des musées, ils vous invitent à un parcours à travers la ville, à la rencontre de la statue et de leurs créations : en pas sant par le Musée Réattu, le Musée départemental Arles Antique et le Museon Arlaten, vous pourrez collecter des photographies et composer votre propre album-photo de la Vénus d’Arles.

Le Prix Réattu de la création émergente

Les Jeunes Amis du musée vous feront découvrir l’artiste lauréat du Prix Réattu pour la création émergente, révélé au mois d’avril, et proposeront un moment festif pour clore le dernier week-end d’exposition en beauté.

L’Académie Réattu

Les élèves de « l’Académie Réattu » ainsi que des étudiants de Master 1 et Master 2 de l’école MoPA, exposeront leurs plus belles créations inspirées des dessins et peintures de Jacques Réattu et bien d’autres artistes.

Tous Artistes !

Dans la commanderie Sainte-Luce, l’exposition met en lumière les créations réalisées toute l’année au cours des différents ateliers menés par le service des publics. Vous pourrez y découvrir notamment une sélection de « Keepsake » créés par les participants au stage ado mené par l’artiste Suzanne Hetzel. Et, comme chaque année, l’exposition durera 15 jours, histoire de faire durer le plaisir de la Nuit des Musées !

Exposition « Tous Artistes ! » du 23 mai au 7 juin (sauf les lundis), 14h-18h. Entrée libre. Commanderie Sainte-Luce, face au musée Réattu.

Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-R%C3%A9attu-Arles-Page-officielle/174163952649528?fref=ts Peintures et dessins (800) de Jacques Réattu ; Collection réunie par Réattu à Rome ; Fonds exceptionnel de photographies ; Depuis mai 2008, une Chambre d’écoute accueille les oeuvres d’art sonore. Il s’agit d’une salle entièrement dédiée à cas artistes « tailleurs de son », pour inciter le visiteur à larguer les amarres visuelles…

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Le musée la nuit © Andy Neyrotti