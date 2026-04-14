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Nuit européenne des musées, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes

Nuit européenne des musées, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes

Nuit européenne des musées, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes

Adresse : Allée Henri Poincaré 35700 Rennes

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit

Nuit européenne des musées Samedi 23 mai, 14h00 Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Nuit des Musées /  Visites des collections de l’Université de Rennes

Visites guidées sur réservation obligatoire à 14h et 15h (45 min) : 
> La galerie de zoologie
> La galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains
> Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen 
RÉSERVATION

Visites libres en continu de 16h à 19h :
 > La galerie de zoologie  
> La galerie d’instruments scientifiques  
> Le musée de géologie

Bonus ! Visitez en autonomie : 
> Le Breizh Arboretum
> Le 1% artistique : un musée d’art contemporain à ciel ouvert

► Samedi 23 mai 2026 de 14h à 19h
Rendez-vous à l’accueil du campus, Bât 1, allée Henri Poincaré, Campus de Beaulieu à Rennes.

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire

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Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes Collections universitaires Nuit européenne des musées

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