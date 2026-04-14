Nuit européenne des musées, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes
Nuit européenne des musées, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées Samedi 23 mai, 14h00 Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Nuit des Musées / Visites des collections de l’Université de Rennes
Visites guidées sur réservation obligatoire à 14h et 15h (45 min) :
> La galerie de zoologie
> La galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains
> Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen
RÉSERVATION
Visites libres en continu de 16h à 19h :
> La galerie de zoologie
> La galerie d’instruments scientifiques
> Le musée de géologie
Bonus ! Visitez en autonomie :
> Le Breizh Arboretum
> Le 1% artistique : un musée d’art contemporain à ciel ouvert
► Samedi 23 mai 2026 de 14h à 19h
Rendez-vous à l’accueil du campus, Bât 1, allée Henri Poincaré, Campus de Beaulieu à Rennes.
Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visites-collection-nuit-europeenne-des-musees »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/visites-collection-nuit-europeenne-des-musees »}, {« link »: « https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire »}]
Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes Collections universitaires Nuit européenne des musées
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