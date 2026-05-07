Rouen

Nuit européenne des musées Destination IA

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, une programmation spéciale autour de l’intelligence artificielle est proposée à l’Atrium situé à Rouen.

Un après-midi dédié aux familles et une soirée tout public pour découvrir l’exposition Destination IA, assister à des courts-métrages et participer à des ateliers.

Visites guidées, expériences interactives et formats participatifs permettent d’explorer le fonctionnement de l’IA, ses usages et ses enjeux.

En partenariat avec le festival Courtivore (programmation de courts-métrages). .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Nuit européenne des musées Destination IA

L’événement Nuit européenne des musées Destination IA Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité