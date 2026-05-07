Nuit européenne des musées Destination IA Rouen
Nuit européenne des musées Destination IA Rouen samedi 23 mai 2026.
Rouen
Nuit européenne des musées Destination IA
115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, une programmation spéciale autour de l’intelligence artificielle est proposée à l’Atrium situé à Rouen.
Un après-midi dédié aux familles et une soirée tout public pour découvrir l’exposition Destination IA, assister à des courts-métrages et participer à des ateliers.
Visites guidées, expériences interactives et formats participatifs permettent d’explorer le fonctionnement de l’IA, ses usages et ses enjeux.
En partenariat avec le festival Courtivore (programmation de courts-métrages). .
115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit européenne des musées Destination IA
L’événement Nuit européenne des musées Destination IA Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires Rouen 7 mai 2026
- Printemps des cimetières Rouen 8 mai 2026
- Les incontournables Rouen 8 mai 2026
- SPECTACLE EN PLEIN AIR LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER (tellement qu’elle fait peur) Rue Charles Lenepveu Rouen 8 mai 2026
- Curieux Printemps Rouen 9 mai 2026