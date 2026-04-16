Nuit européenne des musées I La maison du négociant en visite libre La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Cognac

Nuit européenne des musées I La maison du négociant en visite libre

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la nuit des musées, venez visiter la Maison du négociant à la nuit tombée.

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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25

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English : European Night of Museums I The Merchant’s House open for self-guided tours

To mark Museum Night, come and visit the Merchant’s House after dark.

L’événement Nuit européenne des musées I La maison du négociant en visite libre Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac