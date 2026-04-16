Nuit européenne des musées I La maison du négociant en visite libre La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac
Nuit européenne des musées I La maison du négociant en visite libre La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 23 mai 2026.
Cognac
Nuit européenne des musées I La maison du négociant en visite libre
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la nuit des musées, venez visiter la Maison du négociant à la nuit tombée.
.
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : European Night of Museums I The Merchant’s House open for self-guided tours
To mark Museum Night, come and visit the Merchant’s House after dark.
L’événement Nuit européenne des musées I La maison du négociant en visite libre Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- La Boucle | Exploration électro Les Abattoirs Cognac 24 avril 2026
- Funny Game | Marionnettes Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 25 avril 2026
- Atelier Jeux vidéo accessible Médiathèque Cognac 25 avril 2026
- Visite guidée et déjeuner au Chai Meukow 7 rue François Porché Cognac 27 avril 2026
- La Vague | Théâtre Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 29 avril 2026