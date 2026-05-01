Nuit européenne des musées Kutzenhausen
Nuit européenne des musées Kutzenhausen samedi 23 mai 2026.
Kutzenhausen
Nuit européenne des musées Maison Rurale de l’Outre-Forêt
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Venez (re)découvrir la Maison Rurale lors d’une visite nocturne, autour d’animations diverses comme le barattage de beurre, la traite de la vache Marguerite, la découverte de la marqueterie et de la broderie, etc.
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, venez (re)découvrir la Maison Rurale lors d’une visite nocturne, autour d’animations diverses comme le barattage de beurre, la traite de la vache Marguerite, la découverte de la marqueterie et de la broderie, etc. .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
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English :
[EUROPEAN NIGHT OF MUSEUMS] Come and (re)discover the Maison Rurale during a nocturnal visit, with various activities such as butter churning, milking the Marguerite cow, discovering marquetry and embroidery, and more.
L’événement Nuit européenne des musées Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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