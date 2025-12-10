La Rochelle

Nuit européenne des musées

Divers lieux de La Rochelle (Muséum d’Histoire Naturelle, Musée du Nouveau Monde, Musée Maritime, Le Bunker, Musée rochelais d’histoire protestante) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

La 22ème édition de la nuit européenne des musées vous invite à (re)découvrir les musées et leurs collections. Une nuit pleine de surprises !

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Divers lieux de La Rochelle (Muséum d’Histoire Naturelle, Musée du Nouveau Monde, Musée Maritime, Le Bunker, Musée rochelais d’histoire protestante) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51

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English : Nuit européenne des musées

The 22nd European Museum Night invites you to (re)discover museums and their collections. A night full of surprises!

L’événement Nuit européenne des musées La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-10 par Nous La Rochelle