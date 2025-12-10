Nuit européenne des musées La Rochelle
Nuit européenne des musées La Rochelle samedi 23 mai 2026.
La Rochelle
Nuit européenne des musées
Divers lieux de La Rochelle (Muséum d’Histoire Naturelle, Musée du Nouveau Monde, Musée Maritime, Le Bunker, Musée rochelais d’histoire protestante) La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
La 22ème édition de la nuit européenne des musées vous invite à (re)découvrir les musées et leurs collections. Une nuit pleine de surprises !
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Divers lieux de La Rochelle (Muséum d’Histoire Naturelle, Musée du Nouveau Monde, Musée Maritime, Le Bunker, Musée rochelais d’histoire protestante) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51
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English : Nuit européenne des musées
The 22nd European Museum Night invites you to (re)discover museums and their collections. A night full of surprises!
L’événement Nuit européenne des musées La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-10 par Nous La Rochelle
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