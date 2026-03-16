Nuit européenne des musées Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon
Nuit européenne des musées Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées
Route du Mazet Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
18h30 Projection Enfants d’hier et d’aujourd’hui en présence de Sophie Brafman, réalisatrice, avec la participation des équipes des Maisons d’enfant du Chambon.
Visite toute la soirée.
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Route du Mazet Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
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English :
6:30pm: Screening of Enfants d’hier et d’aujourd’hui in the presence of director Sophie Brafman, with the participation of teams from the Maisons d’enfants du Chambon.
Visits all evening.
L’événement Nuit européenne des musées Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon