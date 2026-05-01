Nuit européenne des musées | Musée de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche
Nuit européenne des musées | Musée de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche samedi 23 mai 2026.
La Roche-Blanche
Nuit européenne des musées | Musée de Gergovie
Plateau de Gergovie Départ depuis la Maison des étudiants, parking P2 La Roche-Blanche Puy-de-Dôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour célébrer la Nuit des musées, venez découvrir le site de Gergovie sous une autre lumière à travers une visite guidée au crépuscule !
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Plateau de Gergovie Départ depuis la Maison des étudiants, parking P2 La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 60 16 93 contact@musee-gergovie.fr
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English :
To celebrate Museum Night, come and discover the Gergovie site in a different light with a guided tour at dusk!
L’événement Nuit européenne des musées | Musée de Gergovie La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-05-06 par Clermont Auvergne Volcans
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