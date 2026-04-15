Nuit européenne des musées musée de la princerie Verdun

Verdun

Nuit européenne des musées musée de la princerie

16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout public Entrée libre, sans réservation.

Profitez d’une nocturne exceptionnelle pour découvrir le musée autrement ! Insolite, conviviale et festive, la soirée sera ponctuée par plusieurs animations

– Contes en pyjamas par Valérie Grandidier à 20h30 Quoi de mieux pour rêver en famille que de venir en pyjama, avec son oreiller, une couverture et un doudou ? Des histoires, bien sûr ! Et pas n’importe lesquelles des histoires qui viennent vous chercher par l’oreille, vous entraînent dans l’imaginaire, et vous emmènent au cœur de la nuit à la rencontre de personnages fabuleux… À partir de 3 ans.

– Atelier Sérigraphie par Spraylab, en continu de 20h à 22h30 La sérigraphie, c’est une technique d’impression par superposition de couches colorées. Initiez-vous à la sérigraphie textile et créez vos propres pièces aux couleurs du musée ! Apportez vos supports ou vêtements à personnaliser ou laissez-vous tenter par une sélection spéciale Nuit des musées (tote bags et tee-shirts).

– Rencontre Conserver et restaurer de 20h à 23h venez échanger avec Florence Godinot, restauratrice de sculptures ! Elle présentera ses dernières interventions sur les collections du musée en évoquant son travail de restauration.

– La classe L’œuvre présentation du projet Scène de banquet du RPI de Sivry-la-Perche, Fromeréville-les-Vallons, Béthelainville et exposition des productions réalisées par les enfants de l’école maternelle Jules Ferry (Verdun).

– Mise en lumière du bâtiment et du jardin du musée.Tout public

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16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

Open to all Free admission, no reservation required.

Take advantage of an exceptional evening to discover the museum in a whole new way! Unusual, convivial and festive, the evening will be punctuated by a number of activities:

– Tales in pyjamas by Valérie Grandidier at 8.30pm: What better way to dream as a family than in pyjamas, with a pillow, a blanket and a cuddly toy? Stories, of course! And not just any stories: stories that grab you by the ear, draw you into your imagination, and take you into the heart of the night to meet fabulous characters? For ages 3 and up.

– Serigraphy Workshop by Spraylab, continuous from 8pm to 10:30pm: Serigraphy is a printing technique using superimposed layers of color. Try your hand at textile screen printing and create your own pieces in the museum?s colors! Bring your own materials or garments to personalize, or let yourself be tempted by a special Museum Night selection (tote bags and T-shirts).

– Conservation and restoration from 8pm to 11pm: come and chat with Florence Godinot, sculpture restorer! She will present her latest work on the museum’s collections and talk about her restoration work.

– La classe L??uvre : presentation of the Scène de banquet project by the RPI of Sivry-la-Perche, Fromeréville-les-Vallons and Béthelainville, and exhibition of works by children from Jules Ferry nursery school (Verdun).

– Illumination of the museum building and garden.

L’événement Nuit européenne des musées musée de la princerie Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN