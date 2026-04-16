Spectacle IN Différence Eglise Jeanne d’Arc Verdun

Verdun

Spectacle IN Différence

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place Georges Guérin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

In Difference est un duo acrobatique et poétique entre Jef Everaert et Marica Marinoni, où les contrastes deviennent moteur d’une exploration commune. Jef est pacifiste et jongleur, Marica dynamique et acrobatique. Chacun et chacune abordent la roue Cyr de manière distincte l’un cherche l’équilibre, l’autre la chute. Ce contraste résonne au cœur de leur recherche, donnant naissance à un répertoire hybride qui mêle acrobatie et corps en mouvement. La roue Cyr devient une entité vivante, la métaphore de la relation entre les deux artistes. Tandis que Marica cherche à briser la stabilité de la roue, Jef, plus contemplatif, l’utilise pour jouer avec l’espace. Ensemble, ils réinventent le cirque, dépassant les codes traditionnels et transformant leurs différences en complémentarité. Leurs pratiques respectives nourrissent un langage physique commun, où la relation entre le masculin et le féminin nourrit un voyage captivant tout en équilibre.Tout public

14 .

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place Georges Guérin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67 billetterie@transversales-verdun.com

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English :

In Difference is an acrobatic and poetic duo between Jef Everaert and Marica Marinoni, where contrasts become the driving force behind a shared exploration. Jef is a pacifist juggler, Marica dynamic and acrobatic. Each approaches the Cyr wheel in a different way: one seeks balance, the other falls. This contrast resonates at the heart of their research, giving rise to a hybrid repertoire that blends acrobatics and bodies in motion. The Cyr wheel becomes a living entity, a metaphor for the relationship between the two artists. While Marica seeks to break the wheel?s stability, Jef, more contemplative, uses it to play with space. Together, they reinvent the circus, transcending traditional codes and transforming their differences into complementarity. Their respective practices nourish a common physical language, where the relationship between masculine and feminine feeds a captivating journey of balance.

L’événement Spectacle IN Différence Verdun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT GRAND VERDUN