Tour de Meuse à vélo Atelier Cycle Verdun

Tour de Meuse à vélo Atelier Cycle Verdun jeudi 14 mai 2026.

Tour de Meuse à vélo

Atelier Cycle 48 Rue du Pré Pommeré Verdun Meuse

Tarif : – – EUR
98
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-14

Le Tour de Meuse, 5e édition !
A faire seul, à deux ou en groupe, avec des amis ou en entreprise, une expérience afin de découvrir les richesses du département de la Meuse.
Vous avez 2 jours pour réaliser le Tour de Meuse.
Clôture des inscriptions le 10 avril.Adultes
98  .

Atelier Cycle 48 Rue du Pré Pommeré Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 9 81 99 99 29  tourdemeuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour de Meuse, 5th edition!
Whether you’re on your own, in a pair or in a group, with friends or as part of a company, this is the perfect way to discover the riches of the Meuse département.
You have 2 days to complete the Tour de Meuse.
Registration closes on April 10.

L’événement Tour de Meuse à vélo Verdun a été mis à jour le 2026-03-23 par MEUSE ATTRACTIVITE

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