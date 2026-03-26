Tour de Meuse à vélo Atelier Cycle Verdun

Tour de Meuse à vélo

Atelier Cycle 48 Rue du Pré Pommeré Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

98

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Le Tour de Meuse, 5e édition !

A faire seul, à deux ou en groupe, avec des amis ou en entreprise, une expérience afin de découvrir les richesses du département de la Meuse.

Vous avez 2 jours pour réaliser le Tour de Meuse.

Clôture des inscriptions le 10 avril.Adultes

98 .

Atelier Cycle 48 Rue du Pré Pommeré Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 9 81 99 99 29 tourdemeuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour de Meuse, 5th edition!

Whether you’re on your own, in a pair or in a group, with friends or as part of a company, this is the perfect way to discover the riches of the Meuse département.

You have 2 days to complete the Tour de Meuse.

Registration closes on April 10.

L’événement Tour de Meuse à vélo Verdun a été mis à jour le 2026-03-23 par MEUSE ATTRACTIVITE