Tour de Meuse à vélo Atelier Cycle Verdun
Tour de Meuse à vélo Atelier Cycle Verdun jeudi 14 mai 2026.
Tour de Meuse à vélo
Atelier Cycle 48 Rue du Pré Pommeré Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
98
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Le Tour de Meuse, 5e édition !
A faire seul, à deux ou en groupe, avec des amis ou en entreprise, une expérience afin de découvrir les richesses du département de la Meuse.
Vous avez 2 jours pour réaliser le Tour de Meuse.
Clôture des inscriptions le 10 avril.Adultes
98 .
Atelier Cycle 48 Rue du Pré Pommeré Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 9 81 99 99 29 tourdemeuse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tour de Meuse, 5th edition!
Whether you’re on your own, in a pair or in a group, with friends or as part of a company, this is the perfect way to discover the riches of the Meuse département.
You have 2 days to complete the Tour de Meuse.
Registration closes on April 10.
L’événement Tour de Meuse à vélo Verdun a été mis à jour le 2026-03-23 par MEUSE ATTRACTIVITE
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