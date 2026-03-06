Concert Cotton Howlers BRASSERIE AGNES Verdun
Concert Cotton Howlers
BRASSERIE AGNES 4 AVENUE DE LA VICTOIRE Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
2026-05-23
CONCERT COTTON HOWLERS
organisé par lA BRASSERIE AGNES
REPAS AVEC RESERVATION
ACCES LIBRE EN TERRASSETout public
BRASSERIE AGNES 4 AVENUE DE LA VICTOIRE Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 85 20 56
English :
COTTON HOWLERS CONCERT
organized by lA BRASSERIE AGNES
MEAL WITH RESERVATION
FREE ACCESS TO TERRACE
L’événement Concert Cotton Howlers Verdun a été mis à jour le 2026-03-06 par OT GRAND VERDUN