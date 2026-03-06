Concert Cotton Howlers BRASSERIE AGNES Verdun

Concert Cotton Howlers 4 AVENUE DE LA VICTOIRE Verdun 2026-05-23

Concert Cotton Howlers BRASSERIE AGNES Verdun samedi 23 mai 2026.

Concert Cotton Howlers

BRASSERIE AGNES 4 AVENUE DE LA VICTOIRE Verdun Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

CONCERT COTTON HOWLERS
organisé par lA BRASSERIE AGNES
REPAS AVEC RESERVATION
ACCES LIBRE EN TERRASSETout public
0  .

BRASSERIE AGNES 4 AVENUE DE LA VICTOIRE Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 85 20 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

COTTON HOWLERS CONCERT
organized by lA BRASSERIE AGNES
MEAL WITH RESERVATION
FREE ACCESS TO TERRACE

L’événement Concert Cotton Howlers Verdun a été mis à jour le 2026-03-06 par OT GRAND VERDUN

Prochains événements à Verdun