Programme festif pour tous les publics, Musée de la Princerie, Verdun

Programme festif pour tous les publics Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Princerie Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Tout au long de la soirée, vous seront proposés, une animation « Contes en pyjama », un atenier sérigraphie, une rencotre « Conserver et restaurer », et une animation proposée par les scolaires, tandis que le bâtiment et le jardin seront mis en lumière.

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est +33329861062 http://www.musee-princerie-verdun.fr Importants témoignages archéologiques de la Meuse, des époques préhistorique, celtique, gallo-romaine et médiévale illustrent la vie quotidienne et les coutumes funéraires.

Collection de taques de cheminées du XVIe au XIXe siècles, sceaux historiques.

Riche collection de peintures : grands portraits du XVIIIe siècle et œuvres des peintres meusiens.

Ensemble de mobilier traditionnel et importante collection de faïences issues des manufactures régionales.

Profitez d’une nocturne exceptionnelle pour découvrir le musée autrement ! Insolite, conviviale et festive, la soirée sera ponctuée par plusieurs animations.