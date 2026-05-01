Marche Solidaire Salle Vannier Verdun

Verdun

Marche Solidaire

Salle Vannier Base de Loisirs du Pré l’Evêque Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 11:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Marche solidaire à l’occasion des Journées Nationales de la Croix RougeTout public

4 .

Salle Vannier Base de Loisirs du Pré l’Evêque Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 54 65 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solidarity walk to mark National Red Cross Days

L’événement Marche Solidaire Verdun a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GRAND VERDUN