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Marche Solidaire Salle Vannier Verdun

Marche Solidaire Salle Vannier Verdun

Marche Solidaire Salle Vannier Verdun lundi 25 mai 2026.

Lieu : Salle Vannier

Adresse : Base de Loisirs du Pré l'Evêque

Ville : 55100 Verdun

Département : Meuse

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 4 Tarif de base plein tarif

Verdun

Marche Solidaire

Salle Vannier Base de Loisirs du Pré l’Evêque Verdun Meuse

Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 11:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Marche solidaire à l’occasion des Journées Nationales de la Croix RougeTout public
4  .

Salle Vannier Base de Loisirs du Pré l’Evêque Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 54 65 15 98 

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English :

Solidarity walk to mark National Red Cross Days

L’événement Marche Solidaire Verdun a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GRAND VERDUN

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