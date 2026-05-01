Marche Solidaire Salle Vannier Verdun
Marche Solidaire Salle Vannier Verdun lundi 25 mai 2026.
Verdun
Marche Solidaire
Salle Vannier Base de Loisirs du Pré l’Evêque Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 11:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Marche solidaire à l’occasion des Journées Nationales de la Croix RougeTout public
4 .
Salle Vannier Base de Loisirs du Pré l’Evêque Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 54 65 15 98
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English :
Solidarity walk to mark National Red Cross Days
L’événement Marche Solidaire Verdun a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GRAND VERDUN
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