Spectacle Les Abîmés Eglise Jeanne d’Arc Verdun

Verdun

Spectacle Les Abîmés

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place Georges Guérin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-05 19:40:00

Date(s) :

2026-05-05

Venez faire connaissance de Ludo et P’tit lu, grand et petit frères. En trois épisodes, Les Abîmés nous raconte deux êtres malmenés, dont la qualité d’âme mérite toute notre attention. La compagnie Le Bel Après-Minuit nous entraîne dans leurs aventures entre dangers et émerveillement. Dans Le bruit et le silence, Ludo cherche à protéger son petit frère des violences de son père. Dans Arlequin, P’tit Lu, tout juste placé et séparé de son frère, se passionne pour la couture une sorte de mise en geste de son parcours intime de résilience. Enfin, Fugues nous emmène jusqu’en Bretagne où Ludo entame une nouvelle vie grâce à la musique. Violence au foyer, richesse créative, question de l’errance l’autrice Catherine Verlaguet invente deux frères aux récits servis par la mise en scène sensible de Bénédicte Guichardon et une bande-son qui accompagne leur vie mouvementée. Une chose est sûre ces enfants bringuebalés par l’existence méritent toute notre empathie… et une véritable maison.Enfants

14 .

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place Georges Guérin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67 billetterie@transversales-verdun.com

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English :

Come and meet Ludo and P?tit lu, big and little brothers. In three episodes, Les Abîmés tells the story of two beings whose souls deserve our full attention. Le Bel Après-Minuit takes us on a journey of danger and wonder. In Le bruit et le silence, Ludo tries to protect his little brother from his father?s violence. In Arlequin, P?tit Lu, who has just been placed in care and separated from his brother, develops a passion for sewing a kind of enactment of his own personal journey of resilience. Finally, Fugues takes us to Brittany, where Ludo begins a new life through music. Violence in the home, creative richness, the question of wandering: author Catherine Verlaguet invents two brothers whose stories are served up by Bénédicte Guichardon?s sensitive direction and a soundtrack that accompanies their eventful lives. One thing is certain: these children, tossed about by life, deserve all our empathy? and a real home.

L’événement Spectacle Les Abîmés Verdun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT GRAND VERDUN