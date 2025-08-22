Vélo route voie verte Verdun Meuse

Vélo route voie verte Adultes En VTT

Voie verte Vélo route voie verte 55100 Verdun Meuse Grand Est

Découvrez la Voie verte, une magnifique piste cyclable reliant les communes de Samogneux à Bras-sur-Meuse. S’étendant sur 27 km, ce parcours est idéal pour des balades et des découvertes en solo, en famille ou entre amis. Faisant partie de l’EuroVelo 19, un itinéraire cyclable de 443 km, cette voie verte vous invite à une expérience unique au cœur de la nature.

Profitez de la tranquillité du bord de l’eau, observez une variété d’oiseaux et contemplez les paysages campagnards et vallonnés. Que vous soyez un passionné de cyclisme ou simplement à la recherche d’un endroit paisible pour vous détendre, cette voie verte offre une évasion parfaite.

Venez vivre des moments inoubliables en pleine nature, où le calme et la beauté des paysages vous attendent à chaque tournant.

https://fr.eurovelo.com/ev19

English :

Discover the Voie verte, a magnificent cycle path linking the towns of Samogneux and Bras-sur-Meuse. Spanning 27 km, this route is ideal for exploring and discovering the region on your own, with family or friends. Part of EuroVelo 19, a 443 km cycling itinerary, this greenway invites you to enjoy a unique experience in the heart of nature.

Enjoy the tranquility of the water’s edge, watch a variety of birds and contemplate the rolling countryside. Whether you’re a cycling enthusiast or simply looking for a peaceful place to relax, this greenway offers the perfect escape.

Come and experience unforgettable moments in the heart of nature, where calm and scenic beauty await you at every turn.

Deutsch :

Entdecken Sie die Voie verte, einen wunderschönen Radweg, der die Gemeinden Samogneux und Bras-sur-Meuse miteinander verbindet. Mit einer Länge von 27 km ist diese Strecke ideal für Ausflüge und Entdeckungen allein, mit der Familie oder mit Freunden. Als Teil der EuroVelo 19, einer 443 km langen Radroute, lädt Sie dieser grüne Weg zu einem einzigartigen Naturerlebnis ein.

Genießen Sie die Ruhe am Wasser, beobachten Sie eine Vielzahl von Vögeln und betrachten Sie die ländlichen und hügeligen Landschaften. Ob Sie nun ein begeisterter Radfahrer sind oder einfach nur einen ruhigen Ort zum Entspannen suchen, dieser grüne Weg bietet Ihnen die perfekte Flucht aus dem Alltag.

Erleben Sie unvergessliche Momente inmitten der Natur, wo hinter jeder Kurve Ruhe und landschaftliche Schönheit auf Sie warten.

Italiano :

Scoprite la Voie Verte, una magnifica pista ciclabile che collega le città di Samogneux e Bras-sur-Meuse. Con una lunghezza di 27 km, questo percorso è ideale per esplorare e scoprire da soli, in famiglia o con gli amici. Parte di EuroVelo 19, un percorso ciclabile di 443 km, questa greenway invita a vivere un’esperienza unica nel cuore della natura.

Godetevi la tranquillità della riva dell’acqua, osservate una varietà di uccelli e contemplate la campagna ondulata. Che siate appassionati di ciclismo o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo per rilassarvi, questa greenway offre la fuga perfetta.

Venite a vivere momenti indimenticabili nel cuore della natura, dove la pace e la bellezza paesaggistica vi aspettano ad ogni angolo.

Español :

Descubra la Voie Verte, un magnífico carril bici que une las ciudades de Samogneux y Bras-sur-Meuse. A lo largo de 27 km, esta ruta es ideal para recorrerla en solitario, en familia o con amigos. Parte de EuroVelo 19, una ruta ciclista de 443 km, esta vía verde le invita a disfrutar de una experiencia única en plena naturaleza.

Disfrute de la tranquilidad de la orilla del agua, observe una gran variedad de aves y contemple el paisaje ondulado. Tanto si es un ciclista entusiasta como si simplemente busca un lugar tranquilo donde relajarse, esta vía verde le ofrece la escapada perfecta.

Venga a vivir momentos inolvidables en plena naturaleza, donde la paz y la belleza paisajística le esperan a cada paso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Système d’information touristique Lorrain