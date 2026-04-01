Spectacle 4 211 KM Eglise Jeanne d’Arc Verdun

Verdun

Spectacle 4 211 KM

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place Georges Guérin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29 22:05:00

Date(s) :

2026-04-29

En 1980, les parents de Yalda Farhadi fuient l’Iran, après une révolution volée. Ils arrivent en France. Une vie d’exilés commence. Yalda naît et grandit à Paris où la vie quotidienne continue aux sons de la langue farsi, des coutumes et saveurs du pays d’origine. Mais quand elle sort de chez elle, la jeune fille est assimilée à une Arabe et non à une Perse… Je suis plusieurs et je ne veux pas changer la jeune fille réalise que cette France qu’elle aime ne sera pas un simple passage. Admirative d’une famille qui souffre mais ne se plaint jamais, le personnage central de Yalda découvre la signification de son nom naissance .

4211 km explore une épopée entre héritage familial et société française. À travers six comédiens et comédiennes remarquablement engagés, l’autrice et metteuse en scène Aïla Navidi retrace son expérience, tissée entre Orient et Occident, pour dire le déracinement et une quête personnelle. Dans une scénographie aux tissus et matières d’une subtile sobriété, ce spectacle éveille en nous une émotion qui touche à l’universel.Tout public

14 .

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place Georges Guérin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67 billetterie@transversales-verdun.com

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English :

In 1980, Yalda Farhadi?s parents fled Iran after a stolen revolution. They arrive in France. A life of exile begins. Yalda was born and grew up in Paris, where daily life continued to be marked by the sounds of the Farsi language and the customs and flavors of her homeland. But when she leaves home, the young girl is assimilated to an Arab, not a Persian? I am many and I don’t want to change : the young girl realizes that the France she loves will be more than just a passing fancy. Admiring a family that suffers but never complains, Yalda?s central character discovers the meaning of her name: naissance .

4211 km explores an epic journey between family heritage and French society. Through six remarkably committed actors, author and director Aïla Navidi recounts her experience, woven between East and West, of uprootedness and a personal quest. Set against a backdrop of subtly sober fabrics and materials, this show awakens emotions that touch on the universal.

L’événement Spectacle 4 211 KM Verdun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT GRAND VERDUN