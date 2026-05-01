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Nuit européenne des musées musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins

Nuit européenne des musées musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de la Visitation

Adresse : 4 place de l'Ancien Palais

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Moulins

Nuit européenne des musées musée de la Visitation

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Pénétrez au cœur de l’histoire de France et des arts décoratifs ! Découvrez le patrimoine de l’Ordre de la Visitation.
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Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 39 03  info@musee-visitation.eu

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English :

Enter the heart of French history and decorative arts! Discover the heritage of the Visitation Order.

L’événement Nuit européenne des musées musée de la Visitation Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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