Nuit européenne des musées musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins

Moulins

Nuit européenne des musées musée de la Visitation

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pénétrez au cœur de l’histoire de France et des arts décoratifs ! Découvrez le patrimoine de l’Ordre de la Visitation.

.

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 39 03 info@musee-visitation.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter the heart of French history and decorative arts! Discover the heritage of the Visitation Order.

L’événement Nuit européenne des musées musée de la Visitation Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région