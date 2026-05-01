Nuit européenne des musées musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins
Nuit européenne des musées musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins samedi 23 mai 2026.
Moulins
Nuit européenne des musées musée de la Visitation
Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pénétrez au cœur de l’histoire de France et des arts décoratifs ! Découvrez le patrimoine de l’Ordre de la Visitation.
.
Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 39 03 info@musee-visitation.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enter the heart of French history and decorative arts! Discover the heritage of the Visitation Order.
L’événement Nuit européenne des musées musée de la Visitation Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- La grande table Moulins 15 mai 2026
- Concert Robin Maxime Place de la Déportation Moulins 15 mai 2026
- Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Cinéma CGR Moulins Moulins 15 mai 2026
- Concert Nasser Ben Dadoo White Feet Jazz-Club Moulinois Moulins 16 mai 2026
- Exposition Trésor de papiers Hôtel Demoret Moulins 16 mai 2026