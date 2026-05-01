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Nuit européenne des musées musée du bâtiment Musée du Bâtiment Moulins

Nuit européenne des musées musée du bâtiment Musée du Bâtiment Moulins samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du Bâtiment

Adresse : 18 rue du pont Ginguet

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Moulins

Nuit européenne des musées musée du bâtiment

Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Ce musée présente des expositions permanentes relatives au passé et à l’évolution de chaque acteur de la construction techniques, outils, maquettes, plans, dessins, savoir-faire, vitrine et lieu de promotion de différents métiers du bâtiment.
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Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69  museebatiment@orange.fr

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English :

This museum presents permanent exhibits on the past and development of each player in the construction industry: techniques, tools, models, plans, drawings, know-how, a showcase and a place to promote different building trades.

L’événement Nuit européenne des musées musée du bâtiment Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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