Nuit européenne des musées musée du bâtiment Musée du Bâtiment Moulins

Moulins

Nuit européenne des musées musée du bâtiment

Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce musée présente des expositions permanentes relatives au passé et à l’évolution de chaque acteur de la construction techniques, outils, maquettes, plans, dessins, savoir-faire, vitrine et lieu de promotion de différents métiers du bâtiment.

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Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69 museebatiment@orange.fr

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English :

This museum presents permanent exhibits on the past and development of each player in the construction industry: techniques, tools, models, plans, drawings, know-how, a showcase and a place to promote different building trades.

L’événement Nuit européenne des musées musée du bâtiment Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région