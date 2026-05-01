Nuit européenne des musées musée du bâtiment Musée du Bâtiment Moulins
Nuit européenne des musées musée du bâtiment Musée du Bâtiment Moulins samedi 23 mai 2026.
Moulins
Nuit européenne des musées musée du bâtiment
Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ce musée présente des expositions permanentes relatives au passé et à l’évolution de chaque acteur de la construction techniques, outils, maquettes, plans, dessins, savoir-faire, vitrine et lieu de promotion de différents métiers du bâtiment.
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Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69 museebatiment@orange.fr
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English :
This museum presents permanent exhibits on the past and development of each player in the construction industry: techniques, tools, models, plans, drawings, know-how, a showcase and a place to promote different building trades.
L’événement Nuit européenne des musées musée du bâtiment Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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