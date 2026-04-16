NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE FAYET Béziers

Béziers

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE FAYET

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert 18h30 Morena la Griotte, univers marin mêlant chansons, créole et rythmes brésiliens. Visites flash, ateliers coloriage, déambulations 20h/21h, braderie.

À l’occasion de la 22e édition de la Nuit Européenne des Musées, le musée Fayet et le musée Taurin ouvrent gratuitement leurs portes. Ce rendez-vous incontournable invite le public à découvrir les collections en soirée, dans une ambiance festive et originale. Visites commentées, ateliers, concert et déambulations théâtralisées rythmeront la soirée.

Cette nuit exceptionnelle s’adresse à tous — habitués comme nouveaux visiteurs, familles, curieux ou passionnés — et propose une expérience culturelle conviviale et accessible, placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’émerveillement.

– Concert à 18h30 Morena la Griotte

Morena la Griotte chante la mer et les femmes des ports. Entre mots et langues, elle s’accompagne de coquillages, d’un accordéon ou d’un pandeiro. Inspiré de la chanson de rue, son univers mêle rythmes brésiliens et caribéens, du créole à l’occitan. Entourée de musiciens complices, elle propose un répertoire libre et inventif.

Avec Marie-Pierre Loncan (chant, accordéon, pandeiro), Josef Hirsch (accordéon), Fabrice Vialatte (saxophone soprano), Julien Capus (régie son)

– Visites flash en continu

– Atelier en continu coloriages en famille dans le nouvel espace de médiation, participez à des coloriages géants inspirés des œuvres du parcours et explorez la couleur en toute créativité

– Déambulations musicales et théâtrales dans le nouveau parcours à 20h et 21h

– Braderie des anciens catalogues des Musées de Béziers .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE FAYET

Concert 6:30pm: Morena la Griotte, a marine universe blending songs, Creole and Brazilian rhythms. Flash visits, coloring workshops, strolls 8pm-9pm, flea market.

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE FAYET Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34