IMMERSION AU CŒUR DES CARITATS Béziers

IMMERSION AU CŒUR DES CARITATS

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Béziers plongez dans l’histoire des Caritats avec votre guide, de la Cathédrale aux ruelles médiévales, et découvrez foi, partage et entraide millénaires.

Immersion aux Caritats. Remontez le temps avec votre guide conférencier. De la Cathédrale Saint-Nazaire aux ruelles médiévales, découvrez l’héritage solidaire des Caritats. Cette fête millénaire témoigne du rôle crucial des confréries qui organisaient le partage des richesses et la distribution du pain bénit aux plus démunis. Revivez ce passé de foi et d’entraide qui a façonné l’âme de la cité ! Une épopée hors du temps !

Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Béziers: immerse yourself in the history of the Caritats with your guide, from the Cathedral to the medieval streets, and discover thousands of years of faith, sharing and mutual aid.

