CARITATS SOIR

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

La fête des Caritats est un événement médiéval, organisé sur les Allées Paul Riquet. La veille au soir, une grande parade avec la galère ouvre les festivités dans une ambiance spectaculaire !

La fête des Caritats est un événement médiéval, organisé sur les Allées Paul Riquet à Béziers. Pendant toute une journée, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses animations déambulation costumée, campement et marché médiéval, lancer de haches, démonstrations d’artisanat, ainsi que des combats de béhourds. Vivez une véritable immersion dans l’univers du Moyen-Âge !

La veille au soir, une grande parade avec la galère ouvre les festivités dans une ambiance spectaculaire ! .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

The Caritats festival is a medieval event held on the Allées Paul Riquet. The evening before, a grand parade with the galley opens the festivities in a spectacular atmosphere!

L’événement CARITATS SOIR Béziers a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 ADT34