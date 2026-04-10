Béziers

EXPOSITION JOLBBI ONE SURCYCLAGE

7 rue de l’Argenterie Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-15

Inspirée de Lavoisier, cette exposition explore le surcyclage des objets transformés en œuvres originales, entre écologie et poésie.

Inspirée de la célèbre citation de Antoine Lavoisier, l’exposition de Jolbbi One explore le surcyclage transformer des objets en fin de vie en œuvres uniques.

Entre démarche écologique et esprit du ready-made de Marcel Duchamp, ses créations détournent les matériaux du quotidien pour leur donner une nouvelle identité.

Des œuvres originales et parfois éphémères, qui interrogent notre rapport à la matière et au temps. .

7 rue de l’Argenterie Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 49 18 58

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English :

Inspired by Lavoisier, this exhibition explores overcycling: objects transformed into original works of art, somewhere between ecology and poetry.

L’événement EXPOSITION JOLBBI ONE SURCYCLAGE Béziers a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34