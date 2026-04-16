Béziers

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE TAURIN

7 rue Massol Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Présentation du livre À l’ombre des gradins avec Cécile Accariès-Louche. Expo photos de Gérard Sendra. Visites commentées en continu.

À l’occasion de la 22e édition de la Nuit Européenne des Musées, le musée Fayet et le musée Taurin ouvrent gratuitement leurs portes. Ce rendez-vous incontournable invite le public à découvrir les collections en soirée, dans une ambiance festive et originale. Visites commentées, ateliers, concert et déambulations théâtralisées rythmeront la soirée.

Cette nuit exceptionnelle s’adresse à tous — habitués comme nouveaux visiteurs, familles, curieux ou passionnés — et propose une expérience culturelle conviviale et accessible, placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’émerveillement.

Le Musée Taurin retrace l’histoire de la tauromachie à Béziers. Présenté de manière didactique par l’Union Taurine Biterroise, il met en valeur les riches collections du musée la série complète de la Tauromaquia de Goya, habits de lumière, affiches anciennes, peintures et sculptures.

Présentation du livre À l’ombre des gradins Moments de vie dans les arènes de Béziers en présence de son autrice, Cécile Accariès-Louche, technicienne retraitée de l’INRAE

Exposition de photographies taurines de Gérard Sendra

Visites commentées en continu par les membres de l’U.T.B. .

7 rue Massol Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 07 56 52 81 musees@beziers.fr

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English : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE TAURIN

Presentation of the book À l’ombre des gradins with Cécile Accariès-Louche. Photo exhibition by Gérard Sendra. Continuous guided tours.

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE TAURIN Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34