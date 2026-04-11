Nuit Européenne des Musées Museum Aquarium Muséum-Aquarium Nancy

Nancy

Nuit Européenne des Musées Museum Aquarium

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de ce grand rendez-vous culturel européen, le Muséum-Aquarium ouvre ses portes gratuitement jusqu’à minuit. Cette nocturne scientifique, imaginée en lien avec le Service Ecologie Urbaine de la Métropole du Grand Nancy, explore le réseau écologique et éco-paysager des fleuves, rivières, canaux, étangs, zones humides, appelé trame bleue .

L’occasion d’appréhender la faune urbaine sous un nouvel angle à travers des visites du Jardin Godron, des ateliers, des manipulations, des projections, des mini-conférences.

Des découvertes passionnantes à faire grâce à la présence des laboratoires de l’Université de Lorraine, d’associations naturalistes du territoire mais également des associations et lieux de culture scientifique.Tout public

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Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

To mark this major European cultural event, the Muséum-Aquarium is opening its doors free of charge until midnight. This scientific nocturne, devised in conjunction with the Urban Ecology Department of the Greater Nancy Metropolis, explores the ecological and landscape network of rivers, canals, ponds and wetlands, known as the blue network .

An opportunity to take a fresh look at urban fauna through visits to the Jardin Godron, workshops, manipulations, projections and mini-conferences.

Exciting discoveries to be made thanks to the presence of laboratories from the Université de Lorraine, local naturalist associations and scientific culture venues.

L’événement Nuit Européenne des Musées Museum Aquarium Nancy a été mis à jour le 2026-04-05 par DESTINATION NANCY