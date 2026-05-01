NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES PALAIS MUSÉE DES ARCHEVÊQUES Narbonne

Narbonne

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES PALAIS MUSÉE DES ARCHEVÊQUES

16 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Votre soirée au Palais-Musée des Archevêques

HISTOIRE VIVANTE

– 19h à 23h Danses de Renaissance française et italienne, Salle des Consuls

– 19h Démonstration d’escrime de duel sous la forme d’une saynète théâtralisée, Cours d’Honneur

– 19h30 à 23h Présentation des techniques martiales historiques, des gestes du passé au travers des sources historiques traitant de l’escrime et du duel, des costumes et de l’armement de l’époque moderne, Parcours d’Art

AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE

– 19h à 23h Présentation de l’association des Amis des Musées de Narbonne, qui œuvrent pour le rayonnement des musées et du patrimoine local, salle des Gardes

MUSIQUE EN MONUMENTS

– 20h Balade Chorographique et Musicale, Salle des Synodes, réservation obligatoire

VISITES ET ANIMATIONS AU FIL DE LA SOIRÉE

– 19h à 23h INEDIT ! Menez l’enquête en famille ou entre amis ! L’affaire du bijou disparu. Qui a volé la bague de l’archevêque ? Rendez-vous à l’accueil du parcours d’Art, dans la salle des Gardes pour retirer le livret d’enquête.

Visites flash (Durée 30 minutes environ.)

o 19h Ulysse dans le palais d’Alcinoüs, par Louis Jean-François Lagrenée (1725-1805), l’un des maîtres de la peinture néo-classique RDV au parcours d’Art, dans la grande Galerie.

o 19h30 La casbah de Tinghir, Fils du célèbre ébéniste Art Nouveau de l’école de Nancy, Jacques Majorelle est associé à la célèbre villa qu’il fit construire à Marrakech. RDV au parcours d’Art, dans la seconde salle orientaliste.

o 20h30 La chambre du Roi, Rdv au parcours d’Art, dans la chambre du Roi.

o 21h Focus sur une œuvre M.N.R (Musée Nationaux Récupération), Rdv, au parcours d’Art, dans la grande Galerie.

o 21h Les tapisseries de la salle des Synodes, Rdv dans la salle des Synodes, 1er étage.

o 22h Jésus et la Samaritaine, Rdv au parcours d’Art, dans le grand Salon.

o 22h30 La salle à manger, Aménagée pour le dernier archevêque de Narbonne, la délicate et lumineuse salle-à-manger des anciens appartements des archevêques est un chef-d’œuvre de l’art décoratif de la fin du XVIIIe siècle, Rdv au parcours d’Art, dans la salle à manger.

– Visite commentée (Durée 1h/1h30 environ)

o 19h30 Destins tragiques dans les collections du Palais-Musée, Rdv à l’accueil du parcours d’Art, dans la salle des Gardes.

o 20h et 21h30 Le palais Neuf des Archevêques, Rdv dans la salle des Consuls

– A partir de 22h, La classe, l’œuvre. Monstres et chimères des plafonds peints vus par les élèves de 6e CHAM du collège Victor Hugo, Salle des Synodes

– 19h à 19h45 Projection de la vidéo-danse Aemulatio picti, réalisée dans le cadre du projet de Rési’Dansé, piloté par la compagnie PulX avec les élèves des classes ULIS de l’école Jean-Jaurès, Salle des Synodes

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16 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 65 90 31 34 palais@mairie-narbonne.fr

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English :

Your evening at the Palais-Musée des Archevêques

LIVING HISTORY

– 7pm to 11pm: French and Italian Renaissance dances, Salle des Consuls

– 7pm: Demonstration of dueling fencing in the form of a dramatized play, Cours d?Honneur

– 7:30 pm to 11 pm: Presentation of historical martial techniques, gestures of the past through historical sources dealing with fencing and dueling, costumes and weaponry of the modern era, Parcours d?Art

FRIENDS OF NARBONNE MUSEUMS

– 7pm to 11pm: Presentation of the Friends of Narbonne Museums association, which promotes museums and local heritage, Salle des Gardes

MUSIC IN MONUMENTS

– 8pm: Chorographic and Musical Stroll, Salle des Synodes, reservation essential

TOURS AND ENTERTAINMENT THROUGHOUT THE EVENING

– 7pm to 11pm: INEDIT! Investigate with family and friends! The case of the missing jewel. Who stole the archbishop?s ring? Go to the Art Trail reception desk in the Salle des Gardes to pick up your investigation booklet.

Flash visits (duration approx. 30 minutes)

o 7pm: Ulysse dans le palais d?Alcinoüs, by Louis Jean-François Lagrenée (1725-1805), one of the masters of neo-classical painting RDV to the art trail, in the grande Galerie.

o 7:30 pm: La casbah de Tinghir, Son of the famous Art Nouveau cabinetmaker of the Nancy School, Jacques Majorelle is associated with the famous villa he had built in Marrakech. Meet at the art trail, in the second Orientalist room.

o 8:30pm: The King?s bedroom, Rdv at the art trail, in the King?s bedroom.

o 9pm: Focus on an M.N.R (Musée Nationaux Récupération) work, Rdv, at the art trail, in the Grand Galerie.

o 9pm: The tapestries of the Synod Hall, Rdv in the Synod Hall, 1st floor.

o 10pm: Jesus and the Samaritan woman, Rdv at the art trail, in the Grand Salon.

o 10:30pm: La salle à manger, Designed for the last archbishop of Narbonne, the delicate and luminous dining room of the former archbishop?s apartments is a masterpiece of late 18th-century decorative art. Rdv in the art trail, in the dining room.

– Guided tour (approx. 1h/1h30)

o 7:30pm: Destins tragiques dans les collections du Palais-Musée, Rdv at the Art Trail reception desk, in the Salle des Gardes.

o 8pm and 9:30pm: The Archbishops? New Palace, Meet in the Salle des Consuls

– From 10pm: La classe, l?? uvre. Monsters and chimeras from painted ceilings as seen by 6th grade CHAM students from Collège Victor Hugo, Salle des Synodes

– 7pm to 7:45pm: Screening of the video-dance Aemulatio picti, produced as part of the Rési?Dansé project led by Compagnie PulX with ULIS pupils from Jean-Jaurès school, Salle des Synodes

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES PALAIS MUSÉE DES ARCHEVÊQUES Narbonne a été mis à jour le 2026-05-13 par