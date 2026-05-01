Nuit européenne des musées Rue de la Paix Sarrebourg

Sarrebourg

Nuit européenne des musées

Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Musée du Pays de Sarrebourg et la chapelle des Cordeliers seront exceptionnellement ouverts gratuitement en soirée.

Les créations d’élèves des classes de primaire et collège seront exposées au musée, et un jeu de piste sera proposé aux visiteurs entre 20h et 20h30 (durée 1 heure).

Participez à des ateliers captivants pour une soirée riche en découvertes !Tout public

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Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 musee@mairie-sarrebourg.fr

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English :

The Musée du Pays de Sarrebourg and the Chapelle des Cordeliers will be exceptionally open free of charge in the evening.

The creations of primary and secondary school pupils will be on display at the museum, and visitors will be able to take part in a treasure hunt between 8pm and 8:30pm (duration 1 hour).

Take part in captivating workshops for an evening full of discoveries!

L’événement Nuit européenne des musées Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG