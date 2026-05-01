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Nuit européenne des musées Musée de Sens Sens

Nuit européenne des musées Musée de Sens Sens samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Nuit européenne des musées

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, découvrez les collections du musée de Sens en nocturne à travers le regard des dessinateurs amateurs de l’association l’Atelier des talents.
Illuminé pour l’occasion, le jardin de l’Orangerie servira d’écrin à la voix de Penny Lies.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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