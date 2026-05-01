Nuit européenne des musées Musée de Sens Sens
Nuit européenne des musées Musée de Sens Sens samedi 23 mai 2026.
Sens
Nuit européenne des musées
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, découvrez les collections du musée de Sens en nocturne à travers le regard des dessinateurs amateurs de l’association l’Atelier des talents.
Illuminé pour l’occasion, le jardin de l’Orangerie servira d’écrin à la voix de Penny Lies. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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