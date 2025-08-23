Opératik ! Théâtre municipal Sens

Opératik ! Théâtre municipal Sens samedi 23 mai 2026.

Opératik !

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

1er FESTIVAL VOIX EN LIBERTÉ

Un jeune enfant, passionné d’opéra, s’endort la tête pleine de ses airs préférés. Mais son rêve prend une tournure inattendue les personnages des grands opéras s’invitent un à un… dans le désordre le plus total ! Olympia croise Chérubin, les Trois Dames de La Flûte enchantée surgissent au beau milieu de l’air de Carmen, tandis que d’autres figures célèbres viennent semer la pagaille.

Une aventure onirique et chaotique, où l’imaginaire lyrique devient un véritable terrain de jeu… et de panique !

Distribution

Soprano léger Emmanuelle Denuyter

Mezzo et claveciniste Laudine Bignonet

Ténor léger Baudoin Aubé

Pianiste Fabrice Boulanger

Mise en scène Françoise Galais avec la participation de la troupe voix en scène de l’association ARDEV .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

