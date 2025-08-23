Opératik ! Théâtre municipal Sens
samedi 23 mai 2026.
Opératik !
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-05-23 20:30:00
2026-05-23
1er FESTIVAL VOIX EN LIBERTÉ
Un jeune enfant, passionné d’opéra, s’endort la tête pleine de ses airs préférés. Mais son rêve prend une tournure inattendue les personnages des grands opéras s’invitent un à un… dans le désordre le plus total ! Olympia croise Chérubin, les Trois Dames de La Flûte enchantée surgissent au beau milieu de l’air de Carmen, tandis que d’autres figures célèbres viennent semer la pagaille.
Une aventure onirique et chaotique, où l’imaginaire lyrique devient un véritable terrain de jeu… et de panique !
Distribution
Soprano léger Emmanuelle Denuyter
Mezzo et claveciniste Laudine Bignonet
Ténor léger Baudoin Aubé
Pianiste Fabrice Boulanger
Mise en scène Françoise Galais avec la participation de la troupe voix en scène de l’association ARDEV .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
