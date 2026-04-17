Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit européenne des musées Sur les traces de Marguerite La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Nuit européenne des musées Sur les traces de Marguerite La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Maison du négociant Musée d'art et d'histoire

Adresse : 48 bd Denfert Rochereau

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cognac

Nuit européenne des musées Sur les traces de Marguerite

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez un court-métrage dans le cadre de La classe, l’oeuvre .
  .

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a short film as part of La classe, l’oeuvre .

L’événement Nuit européenne des musées Sur les traces de Marguerite Cognac a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)