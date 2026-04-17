Nuit européenne des musées Sur les traces de Marguerite La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Cognac

Nuit européenne des musées Sur les traces de Marguerite

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez un court-métrage dans le cadre de La classe, l’oeuvre .

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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

Discover a short film as part of La classe, l’oeuvre .

L’événement Nuit européenne des musées Sur les traces de Marguerite Cognac a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac