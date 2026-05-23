Villeneuve-Loubet

Nuit Européenne des Musées

Village et Bord de mer Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Quatre lieux culturels ouverts en soirée Musée Escoffier de l’Art Culinaire, Musée d’Histoire et d’Art, Maïoun dei Granouïe, et l’Espace Culturel A. Malraux qui fête ses 20 ans. Présentation de la BD Auguste Escoffier au Musée de l’Art Culinaire

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Village et Bord de mer Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 73 08 82

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English : Nuit Européenne des Musées

Four cultural venues open in the evening: Musée Escoffier de l?Art Culinaire, Musée d?Histoire et d?Art, Maïoun dei Granouïe, and Espace Culturel A. Malraux, celebrating its 20th anniversary. Presentation of the Auguste Escoffier comic strip at the Musée de l’Art Culinaire

L’événement Nuit Européenne des Musées Villeneuve-Loubet a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet