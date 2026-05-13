Présentation de la Collection Nature et du catalogue, Espace Culturel André Malraux, Villeneuve-Loubet

Présentation de la Collection Nature et du catalogue Samedi 23 mai, 18h30 Espace Culturel André Malraux Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Une collection municipale à Villeneuve Loubet ?

Depuis l’inauguration en 2006 de l’Espace Culturel André Malraux, la ville a constitué un fond d’œuvres contemporaines.

A l’occasion de L’Année Malraux (50tième anniversaire de sa mort et du 30tième de son entrée au Panthéon), et du 20tième anniversaire de l’Espace Culturel André Malraux, la ville de Villeneuve Loubet vous propose de découvrir sa Collection Nature, composée de 90 œuvres d’art contemporain.

Lieu dédié entièrement à la culture et aux pratiques artistiques, l’ECAM, comme on l’appelle couramment, propose une offre culturelle d’excellence et confonrte les publics à l’art d’aujourd’hui en supportant la création contemporaine des artistes vivants.

Les expositions se sont succédées dans ses murs, permettant aux artistes de montrer leur travail, souvent pour la première fois.

De ces collaborations avec les artistes, et grâce à leur générosité, est néée une collection publique d’oeuvres d’art.

Venez la découvrir le temps d’une soirée dans un cadre exceptionnel au Château des Baumettes !

Espace Culturel André Malraux 142, av. André Malraux, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 73 08 82 https://www.villeneuveloubet.fr https://www.facebook.com/EspaceMalrauxVL/;https://www.instagram.com/ecamvl/ Demeure de style néo-palladien qui a reçu le prix « Rubans du Patrimoine » pour sa restauration exemplaire, qui accueille le service culturel et ses activités, ainsi que des expositions temporaires.

Installé dans le magnifique Château des Baumettes, l’E.C.A.M. est devenu un Centre d’Art Contemporain. Durant l’année et les vacances scolaires, activités et stages s’y déroulent, permettant à tous, petits et grands, de s’approprier cet espace culturel unique. Il abrite également un programme d’expositions qui ne manqueront pas de vous combler. Sortie d’Autoroute à moins de 5 km

Gare SNCF « Villeneuve Loubet Plage » à moins de 500 m

Arrêt de transport en commun à moins de 500 m

Arrêt de bus à moins de 500 m

Arrête ligne bus n°620 – Ligne ZOU ! des Alpes Maritimes

Arrête ligne bus n°622 – Ligne ZOU ! des Alpes Maritimes

Arrête ligne bus n°23 – Envibus

Une collection municipale à Villeneuve Loubet ?

© Mairie de Villeneuve Loubet; photo : Roland Michaud. Toile Libre, BRUNO MENDONÇA, Acrylique sur toile, 140 x 140 cm, 2007