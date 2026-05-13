Jazz au château, Espace Culturel André Malraux, Villeneuve-Loubet

Jazz au château Samedi 23 mai, 20h30, 22h00 Espace Culturel André Malraux Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Concert gratuit en plein air !

Venez vibrer avec la musique dans un cadre exceptionnel au Château des Baumettes.

Les élèves de Jam Session de l’école de musique de Villeneuve Loubet vous proposent un concert de Jazz, entre skat, improvisation et rythmes soul.

Espace Culturel André Malraux 142, av. André Malraux, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 73 08 82 https://www.villeneuveloubet.fr https://www.facebook.com/EspaceMalrauxVL/;https://www.instagram.com/ecamvl/ Demeure de style néo-palladien qui a reçu le prix « Rubans du Patrimoine » pour sa restauration exemplaire, qui accueille le service culturel et ses activités, ainsi que des expositions temporaires.

Installé dans le magnifique Château des Baumettes, l’E.C.A.M. est devenu un Centre d’Art Contemporain. Durant l’année et les vacances scolaires, activités et stages s’y déroulent, permettant à tous, petits et grands, de s’approprier cet espace culturel unique. Il abrite également un programme d’expositions qui ne manqueront pas de vous combler. Sortie d’Autoroute à moins de 5 km

Gare SNCF « Villeneuve Loubet Plage » à moins de 500 m

Arrêt de transport en commun à moins de 500 m

Arrêt de bus à moins de 500 m

Arrête ligne bus n°620 – Ligne ZOU ! des Alpes Maritimes

Arrête ligne bus n°622 – Ligne ZOU ! des Alpes Maritimes

Arrête ligne bus n°23 – Envibus

Concert gratuit en plein air !

©Service Culturel de Villeneuve Loubet