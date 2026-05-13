Dans les pas d’Escoffier : entre cuisine et confidences, Musée Escoffier de l’art culinaire, Villeneuve-Loubet

Dans les pas d’Escoffier : entre cuisine et confidences Samedi 23 mai, 20h00, 21h30 Musée Escoffier de l’art culinaire Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Plongez dans l’univers d’Auguste Escoffier, avec notre chargée de collections, à travers deux temps forts captivants :

– de 20h à 20h15 : redécouvrez Le Guide Culinaire, œuvre fondatrice de la gastronomie française.

– de 21h30 à 21h45 : laissez-vous surprendre par ses lettres et manuscrits, révélant l’homme derrière le Chef.

Une immersion courte et passionnante au cœur de l’histoire culinaire à ne pas manquer !

Musée Escoffier de l’art culinaire 3 Rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet, France Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493208051 http://www.musee-escoffier.com https://fr-fr.facebook.com/MuseeEscoffierdelArtCulinaire/ Auguste Escoffier (1846-1935), “cuisinier des rois et roi des cuisiniers”, est considéré comme le père de la cuisine moderne. Promoteur avec César Ritz des “palaces” de la Belle Époque, il a révolutionné la cuisine française, notamment avec son « Guide culinaire » (1903), toujours considéré comme la bible des cuisiniers. Il a créé de nombreuses recettes, dont la célèbre “pêche Melba”, et a modifié la structure du travail en cuisine avec les brigades. Le musée de l’Art culinaire, unique en France, est inauguré dans sa maison natale en 1966. Il présente un panorama complet de l’univers de la cuisine française. On y découvre le charme d’une authentique maison de village du XVIIIe siècle, chargée de souvenirs et articulée autour de l’âtre familial. Dix salles d’exposition se déploient sur 300 m2 : vieux fourneaux, potager provençal, collection de menus, sculptures en sucre et en chocolat, bureau et bibliothèque du maître, ainsi qu’un espace interactif pour les enfants. Autoroute sortie 47, direction Villeneuve-Loubet Village.

Plongez dans l’univers d’Auguste Escoffier, avec notre chargée de collections, à travers deux temps forts captivants :

©Fondation Auguste Escoffier